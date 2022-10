Les chiffres impressionnants de Genk : le Racing n'a...jamais si bien entamé une saison

Sans faire de bruit, le Racing Genk est en train de réussir un début de saison record.

Le Racing Genk est temporairement en tête du championnat, et au vu du début de saison des Limbourgeois, c'est presque étonnant qu'une victoire de l'Antwerp puisse ramener le Great Old au sommet. Car Genk réalise quelque chose de spécial en ce moment : tout bonnement un début de saison...record. Jamais les Limbourgeois n'avaient compté autant de points après douze journées de championnat.

Avec un 31/36 et une défaite datant de la...première journée face à Bruges, Genk est inarrêtable. Vingt-sept buts pour 11 encaissés : Wouter Vrancken a rapidement trouvé l'équilibre avec sa nouvelle équipe, et ce Genk-là est encore plus fort que lors des saisons de titres. Les seuls points perdus après la défaite inaugurale l'ont été lors du derby limbourgeois, contre STVV (1-1). La semaine prochaine, Genk affronte l'Antwerp, et pourrait reprendre la main en D1A...