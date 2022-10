🎥 Mbokani heureux après son but pour Beveren : "C'était un rêve de marquer pour mes débuts"

L'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht a marqué le but salvateur pour Beveren face à Deinze.

Un but à la 85e minute et une victoire au bout du suspense : Dieumerci Mbokani a porté le SK Beveren face à Deinze. "C'était un rêve de marquer à mes débuts", a confié l'ancien buteur du Standard et d'Anderlecht au Nieuwsblad.

"Le fait que je marque immédiatement le but de la victoire me rend très heureux. Je suis venu ici pour marquer des buts. Cela donne un regain de confiance pour les prochains matchs. Je peux être important pour Beveren. Je suis sûr que je marquerai beaucoup de buts ici. Les fans étaient fantastiques et nous ont encouragés du début à la fin. Ils ont rempli leur rôle de douzième homme."

Avec cette victoire et la défaite des RSCA Futures, Beveren est en tête du classement de la Challenger Pro League.