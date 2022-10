🎥 Schreuder frustré après la victoire de l'Ajax : "Seul moi décide quand il joue ou non et pas la presse"

Alfred Schreuder a gagné 1-7 contre l'Excelsior, mais lors de sa conférence de presse, ce fut tout sauf agréable. L'entraßneur de l'Ajax a voulu remettre les pendules à l'heure et a réagi furieusement aux questions de la presse.

Alfred Schreuder s'est emporté ce dimanche en conférence de presse. D'abord quand il s'agissait de Brian Brobbey. Le Néerlandais ne pouvait pas croire qu'un article ait écrit que "l'attaquant pourrissait sur le banc".

"Je décide qui joue. Brian se développe bien. C'est un grand talent. Il doit devenir un joueur encore meilleur. Ensuite, il peut devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais il doit travailler encore plus dur et faire plus pour cela. Alors il peut devenir un très bon attaquant mais seul moi décide quand il joue ou non et pas la presse", a déclaré l'ancien entraîneur de Bruges à ESPN.

Il était également écrit que l'agent de Schreuder aurait aidé à un certain nombre de transferts. "C'est vrai. C'est tout à fait normal dans le football. Plusieurs agents aident. Overmars est parti. C'était une situation nouvelle pour tous les membres du club. Il est normal que de l'aide soit apportée. Tout le monde a fait un excellent travail. Seulement à l'Ajax c'est interdit parce que c'est l'agent de l'entraîneur."