Charles Vanhoutte après la plus large victoire du Cercle depuis 2018 : "Peut-être que nous étions forts"

Le Cercle de Bruges a atomisé Eupen (5-1) samedi soir.

La victoire 5-1 contre Eupen a été la plus importante du Cercle depuis son retour en première division en 2018. Il y avait également eu un 5-2 contre Gand durant les premiers jours de Paul Clement, mais jamais l'adversaire n'avait été autant surclassé que samedi soir. Le score aurait pu être plus élevé, mais Lennart Moser a empêché Denkey et Gboho de marquer des buts dans les derniers instants. Les supporters des Vert et Noir ne savaient pas ce qu'ils voyaient samedi soir. Un Eupen méconnaissable et faible, mais un Cercle en forme. "Eh bien, quand nous gagnons, je lis souvent que l'adversaire était faible", a souri Charles Vanhoutte. "Mais peut-être que nous étions forts."

"Nous avons pris le contrôle du jeu dès la première minute et nous avons également été particulièrement efficaces dans la finition cette fois. Je suis très heureux pour Kevin Denkey qu'il ait pu faire trembler les filets à trois reprises. J'ai une très bonne relation avec ce garçon et je crois fermement en son potentiel", a déclaré Vanhoutte.

Le capitaine du Cercle a été remplacé après une heure de jeu, et n'a pas joué quatre-vingt-dix minutes comme il l'a fait à plusieurs reprises cette saison. "A Gand parce que j'ai flirté avec le rouge à l'époque, maintenant parce que j'ai été touché au tendon d'Achille au début du match. Avec en tête le prochain match de milieu de semaine, mardi à Seraing, l'entraîneur n'a pas voulu prendre de risques inutiles."