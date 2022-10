Vincent Kompany et Burnley en tête de Championship : "Ce championnat est truffé de pièges"

Burnley est leader ex-aequo de Championship après 14 journées de championnat.

Vincent Kompany a quitté Anderlecht pour Burnley cet été. Les anciens joueurs d'Anderlecht Taylor Harwood-Bellis et Josh Cullen, l'ex-attaquant de Charleroi Anass Zaroury et l'ancien défenseur du Cercle Bruges Vitinho étaient dans le onze de départ du match contre Swansea City. Vintinho a marqué, Zaroury a inscrit un but et distillé une passe décisive.

Burnley n'a remporté que six de ses 14 matchs, mais a partagé l'enjeu à sept reprises et n'a perdu qu'une seule fois. "Ce championnat est truffé de pièges", avait déclaré Kompany au Burnley Express lors de sa conférence de presse d'avant-match. "C'est de la kryptonite et tout le monde transmet sa kryptonite à quelqu'un d'autre. Cela ne semble suivre aucune logique."

Malgré l'avance, Kompany garde son sang-froid. "C'est pourquoi je martèle aux gens de rester calmes et concentrés et de ne pas trop participer à ces hauts et ces bas. Je ne pense pas que nous ayons eu des hauts et des bas, je pense simplement que nous n'avons pas toujours eu les résultats que nous méritions."