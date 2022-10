Wesley Hoedt a frôlé la rédemption : "Il faut féliciter Mignolet"

Wesley Hoedt, de retour dans le onze, a bien failli fêter ça par un but sur corner. Le défenseur néerlandais peut au moins savourer son statut confirmé par Felice Mazzu.

Felice Mazzu avait défendu avec véhémence Wesley Hoedt en conférence de presse avant West Ham - Anderlecht, mais le Néerlandais était tout de même sur le banc le lendemain. C'était juste histoire de tester cette défense à 4 dont tout le monde lui parlait. Le résultat ne plaisant pas au coach, la défense à 3 était de retour ce dimanche contre Bruges, et Wesley Hoedt aussi.

Comme si de rien n'était après des critiques sévères (qui ont valu quelques échanges avec la presse durant le trajet vers Londres, paraît-il...), Hoedt était également de retour à l'interview. "Nous avons fait un bon match, je crois que tout le monde peut en convenir. Mais nous ne marquons pas, et c'est le plus important", regrette-t-il. La faute notamment à Simon Mignolet. Sur la tête de Wesley Hoedt, le portier brugeois sort un arrêt étourdissant. "Il faut juste le féliciter", se résigne le Néerlandais. "On a buté sur un très grand gardien aujourd'hui. Même si je pense que Fabio Silva marque en fin de match. Lior était proche de la ligne et il m'assure que c'est rentré. Mais c'est comme ça".

Anderlecht a au moins montré un visage plus séduisant ce dimanche et après la victoire à Malines, le pire est peut-être derrière les Mauves. "Il y a de la qualité dans ce groupe et je pense que nous l'avons montré. Ce niveau doit être la base de ce que nous devons montrer à l'avenir, pour moi et pour les autres, à commencer par ce jeudi". Ce sera à Zulte Waregem, bête blessée qui doit également enchaîner pour se débarrasser de la lanterne rouge. Contre-performance interdite...