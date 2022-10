🎥 Le petit frère d'Amuzu marque un très beau but avec les jeunes de Malines

Les U23 du KV Malines évoluent au quatrième échelon national, en D2 VV. Lors de la 7e journée de championnat, ils se sont inclinés à domicile face au Lyra-Lierse (2-3), mais Joseph Amuzu (18 ans), le petit frère de Francis, s'est signalé : il a inscrit son second but de la saison (le deuxième en deux matchs) d'une magnifique frappe lointaine.

Jojo Amuzu maakte zijn comeback bij onze beloften met deze knal 🚀



