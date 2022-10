"Charles, es-tu là ?" : la presse italienne attend "l'étincelle" de De Ketelaere

A l'AC Milan, Charles De Ketelaere est attendu dans le 11 de base ce week-end, après sa fatigue musculaire. La presse italienne, et plus principalement La Gazzetta dello Sport, attend plus de sa part.

De Ketelaere devrait récupérer sa place de numéro 10 contre Monza ce samedi, car ses rivaux n'ont pas fait mieux. "De Ketelaere, es-tu là ?", titre La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Dans ce papier, ils l'invitent à être "plus énergique" et à alimenter ses statistiques. "Il est évident qu'il devra augmenter ses chiffres (1 assist en Serie A cette saison, ndlr). De Ketelaere ne parvient toujours pas à marquer. Le Milan est patient avec les jeunes joueurs et les plans avec De Ketelaere n'ont pas changé après ses débuts sans trop de faits marquants", peut-on lire.

"Mais le club a déjà besoin de son imagination et de sa rapidité de réflexion en ce moment. Et le fait est que, pour vraiment allumer la mèche, il doit y avoir une étincelle. Et nous ne l'avons pas vu jusqu'à présent. Le potentiel du Belge ne s'est que partiellement concrétisé. Ce sont Leao, Giroud et Tonali qui ont encore l'équipe en main."

Une manière de mettre le jeune Belge sous pression, lui qui sera donc fortement attendu ce samedi !