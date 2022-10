L'Union Saint-Gilloise ne fléchit pas : "Il faut savourer malgré l'enchaînement des matchs"

Autre saison, même Union, voire même une Union qui paraît plus complète. Gand n'a pas tenu, et l'USG enchaîne les bons résultats malgré un calendrier chargé.

Cet été, c'était la grande question : comment l'Union Saint-Gilloise allait-elle gérer l'enchaînement des rencontres avec l'arrivée de l'Europe dans son calendrier, et alors que les adversaires ont eu une saison pour analyser leur jeu ? L'automne est là, et avec lui un premier élément de réponse : l'Union gère ça bien. "Le calendrier est chargé, les matchs s'enchaînent vite, on ne peut pas le nier. Mais on ne va pas pleurer là-dessus, c'est comme ça", relativise Karel Geraerts après la belle victoire contre La Gantoise (2-0).

Si tu ne savoures pas, tu vas être cramé mentalement

Il faut dire que l'USG semble mieux armée que la saison passée au moment de faire tourner son noyau. "Nous vivons avec, en essayant de rester le plus frais possible. J'ai un bon noyau avec de la profondeur à plusieurs postes". Et surtout : malgré l'enchaînement des rencontres, il faut trouver le temps de savourer. "Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Oui, il y a déjà match samedi, mais si tu ne profites pas ce soir et demain d'un tel résultat, tu seras cramé mentalement dans quelques semaines", affirme Geraerts.

Face à Gand, on a en tout cas vu l'un des meilleurs matchs de l'Union cette saison. "C'était un bon match, oui, avec beaucoup de pressing de notre part", se réjouit l'entraîneur unioniste. "Nous avons des joueurs qui apprécient avoir le ballon et nous essayons donc de le conserver et de le récupérer rapidement. Le seul bémol, c'est un manque d'efficacité par moments, il aurait fallu tuer le match plus vite, mais Gand n'encaisse pas beaucoup".