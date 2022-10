L'Union grimpe sur le podium et replonge La Gantoise dans le doute

L'Union Saint-Gilloise est décidément en très grande forme, tandis que La Gantoise n'enchaîne pas.

De l'autre côté du parc de Forest ce mercredi, c'était soirée nostalgie : Sum 41 enflammait Forest National, et une part de notre adolescence aurait franchement préféré y être qu'au Parc Duden...malgré la superbe affiche face à Gand, et l'ambiance mise par le public local comme visiteur (plus de 500 supporters gantois ont fait le déplacement malgré l'horaire peu pratique en pleine semaine et on ne peut que les féliciter). Heureusement, les hommes de Karel Geraerts vont nous faire oublier ce qu'on rate à quelques centaines de mètres.

Après une alerte initiale sur une grosse perte de balle de Burgess (ce sera le fil rouge du soir des deux côtés), l'Union prend en effet son adversaire à la gorge, et Lazare Amani offre un vrai bijou : crochet, missile en pleine lucarne. La frappe est pure, c'est 1-0 (12e). Les supporters gantois réagissent avec de la pyrotechnie, les joueurs gantois avec une attaque qui force Moris à une première intervention.

La Gantoise, cependant, est aussi malade que son coach Vanhaezebrouck, absent ce soir. Simon Adingra force un coup-franc sur la ligne du grand rectangle (18e), puis un Victor Boniface omniprésent ce soir profite d'une grossière perte de balle gantoise, crochète et envoie, lui, sa frappe au-dessus (20e). Un rayonnant Senne Lynen contrôle à lui seul l'entrejeu, mais Vadis, souvent en possession mais faisant rarement le bon choix, lancera bien Laurent Depoitre (36e) et il faudra un bon Moris pour éviter l'égalisation. On ne s'ennuie globalement pas, mais l'USG peut s'en vouloir de ses ratés, surtout Dante Vanzeir qui se loupe devant le but vide après un bon travail, encore, de Boniface (37e).

Gand in too deep

La Gantoise tentera de se réveiller en seconde période mais manque terriblement d'inspiration dans ses enchaînements, essayant notamment un peu trop systématiquement de passer par l'axe. C'est aussi par...l'axe que passera Dante Vanzeir, pour plonger les Buffalos un peu plus dans les ennuis : Michael Ngadeu retient le Diable, et se fait exclure. Était-il dernier homme ? Il proteste, mais avait déjà une jaune quoi qu'il en soit, le résultat est donc le même (56e).

L'Union prend alors la mainmise complète de la rencontre, mais devra patienter avant d'enfin faire le break : Teuma (66e), puis Lapoussin (81e) placent au-dessus et on se dit que l'efficacité commence vraiment à faire défaut. C'est finalement Dante Vanzeir qui se rachète : un centre parfait de Lazare Amani trouve l'attaquant à bout portant, profitant enfin des boulevards laissés par un Gand qui a tout misé sur l'attaque (85e, 2-0). Dans l'euphorie, les Buffalos parviennent presque à recoller au score via Nurio, mais Moris s'interpose (86e). Un dernier coup-franc de Cameron Puertas frôlera la lunette de Nardi, mais le score ne bougera plus : l'USG enchaîne, s'installe confortablement sur le podium et replonge La Gantoise dans le doute. Vanhaezebrouck reviendra-t-il de son arrêt maladie ?