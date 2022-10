Un Diable Rouge cité au Barça pour remplacer une icône du club ?

Le FC Barcelone s'apprête à dire au revoir à pas mal de joueurs qui ont fait la légende du club.

Le FC Barcelone souhaite attirer un nouveau milieu de terrain défensif lors du prochain mercato d'hiver, a annoncé Mundo Deportivo. L'un des noms mentionnés est celui de Youri Tielemans.

Le seul pur milieu de terrain défensif actuellement disponible pour le Barça est Sergio Busquets. Cependant, lors des derniers matchs, il a semblé en dessous de son niveau. Il a commis une erreur sur le premier but du Real Madrid dimanche dernier. De plus, Busquets prend de l'âge et le FC Barcelone veut chercher un nouvel homme à ce poste.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan est à la recherche d'un profil comme Edgar Davids. L'ancien joueur de l'Ajax, de l'AC Milan, de la Juventus, du FC Barcelone, de l'Internazionale et de Tottenham, entre autres, jouait en tant que milieu de terrain agressif et contrôlait le jeu. Mundo Deportivo a cité le Diable Rouge Youri Tielemans comme l'une des possibilités pour remplacer Busquets. L'ex-capitaine du RSC Anderlecht est pour le moment dans la zone de relégation en Premier League avec Leicester City.

Les autres noms avancés sont Martin Zubimendi (Real Sociedad), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Jorginho et N'Golo Kanté (tous deux à Chelsea).