Le président de Genk envisage un renfort hivernal et parle déjà de la prolongation de Vrancken : "Genk doit être son terminus en Belgique"

Le KRC Genk est le leader de D1A. Les résultats surprennent même le président Peter Croonen. Du moins un peu, car il avait confiance en son groupe de joueurs et son nouvel entraîneur, Wouter Vrancken.

Wouter Vrancken était dans le viseur de Genk depuis bien plus longtemps. "Nous le suivons depuis trois ans, mais il faut aussi que le bon moment se présente", a-t-il déclaré à HLN. "Nous sommes en pourparlers avec lui pour un nouveau contrat. La forme exacte que prendra cet engagement fait encore l'objet de discussions entre lui et son agent. Nous voulons le garder ici pendant au moins trois ou quatre ans et ne pas le bloquer s'il veut ensuite passer à l'étape suivante dans un grand club étranger. Mais en Belgique, nous voulons être sa station terminale."

Pendant l'hiver, cependant, beaucoup de choses peuvent arriver. "Je serais surpris que des joueurs partent en janvier alors que nous préférerions ne pas les laisser partir. Tout le monde aime être ici et nous visons à terme le modèle de Salzbourg. Nous voulons laisser partir un joueur uniquement lorsque nous le voulons nous-mêmes et qu'un autre - peut-être même meilleur - est déjà prêt à prendre sa place, de préférence parmi nos propres jeunes. Du côté des arrivées, nous renforcerons notre première équipe en hiver avec un ailier au maximum, mais ce n'est pas gagné."