Van Bommel: gare au syndrome de Wolfsburg

L'entraîneur néerlandais de l'Antwerp a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Mais attention au coup de moi qui pourrait lui coûter cher.

Avant de débarquer à l'Antwerp, Mark Van Bommel a bien évidemment eu une carrière de joueur bien remplie, jouant pour les plus grands clubs. Mais sur le petit banc, le Néerlandais a connu deux expériences mitigées. Une première au PSV Eindhoven qui s'est soldée par un licenciement au lendemain d'une défaite contre Feyenoord.

La seconde est du côté de la Bundesliga, et celle-ci aura été très courte : seulement 14 rencontres de championnat avant de prendre la porte. Pourtant, son début de saison avait été tonitruant. Après une élimination en Coupe d'Allemagne, Wolfsburg avait aligné 4 victoires et un nul en championnat, et avait concédé un nul (0-0) sur la pelouse du LOSC en Ligue des Champions.

© photonews

Le jeu était très beau et au soir de la quatrième journée de championnat, après une victoire contre Grüther Fürth, le coach était porté aux nues. Nous étions le 11 septembre et il ne le savait pas encore, mais Van Bommel a vécu ce soir-là.. Sa dernière victoire avec Les Loups.

La tête...puis les abysses

Son club finira pas concéder 5 défaites en championnat, plongeant le leader de la première heure vers les tréfonds du classement. Ce qui devait arriver arriva: il a été remercié le 23 octobre, après avoir été sur le banc du club pour lors de 14 rencontres officielles.

À l'Antwerp, on est encore loin d'une telle mauvaise série. Même si le club a pris une claque à Sclessin, l'Antwerp reste à la seconde place du classement après s'être repris contre Ostende (3-0). Ce week-end, c'est le gros choc contre Genk qui sera au programme. Comment sera le moral en cas de défaite ? On espère pour lui que Van Bommel aura retenu les leçons de ses erreurs passées, car le Great Old cette année, ce sera le titre, sinon rien.