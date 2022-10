🎥 United arrache le partage à Chelsea, Varane sort blessé et en larmes

Un choc indécis jusqu'au bout et de nouvelles inquiétudes pour Didier Deschamps.

Après les forfaits de Mike Maignan et Ngolo Kanté, la France va-t-elle aussi être privée de Raphael Varane? L'inquiétude est en tout cas de mise pour le champion du monde 2019, qui a quitté la pelouse blessé et en larmes après une heure de jeu lors du choc entre Chelsea et United.

Un choc qui s'est joué en toute fin de seconde période. Alors que Man U avait globalement dominé les débats, c'est Chelsea qui a ouvert le score sur un penalty transformé par Jorginho à la 85e. Mais les Red Devils y ont crû jusqu'au bout et Casemiro a égalisé, malgré une sacrée détente de Kepa. Il a d'ailleurs fallu la Goal Line Tchenology pour valider le but du médian brésilien.

Au classement, ce partage ne fait les affaires de personne: Chelsea (21 points) reste coincé à la quatrième place, juste devant Manchester United (20). Arsenal (27) qui se déplace à Southampton dimanche, mène toujours la danse devant Manchester City (26) et Tottenham (23).