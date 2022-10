Bernd Hollerbach s'en contente: "Mais cette expulsion est stupide"

STVV était bien dans le match, mais une carte rouge a changé la physionomie du match.

On le sait, depuis le début de la saison, STVV souffle le chaud et le froid et semble se diriger vers une saison dans le milieu du classement. Ce samedi, les Canaris ont su faire le dos rond pour prendre un petit point en infériorité numérique durant une bonne partie de la rencontre.

"Je peux vivre avec ce match nul", déclare Bernd Hollerbach. "En première période, nous avions vraiment le dessus, mais par la suite, il y a cette expulsion ridicule d'Al-Dakhil. Après cet évènement, nous avons gardé le contrôle, mais nous avons dû nous replier et jouer un peu plus bas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un excellent résultat".

STVV est actuellement à la 11ᵉ place du classement avec 17 points.