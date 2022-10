Le premier but d'Alessio Da Cruz avec le Kavé

Le milieu offensif capverdien a dû patienter, mais il a choisi le bon moment pour frapper: il a relancé Malines, samedi soir, après un début de match compliqué contre Eupen

Alessio Da Cruz était au bon endroit, au bon moment samedi soir contre Eupen. Au terme d'une phase confuse, il a placé le ballon au fond des filets pour remettre les Malinois sur le bon chemin, six minutes après le but d'ouverture de N'Dri.

Un but qui tombe à pic pour un joueur qui était resté muet lors des dix premiers matchs de la saison. "Cela a duré longtemps, mais je suis content d'avoir enfin marqué", souriait-il après la rencontre.

Arrivé en provenance de Parme cet été, Alessio Da Cruz commence doucement à prendre ses marques dans le onze du Kavé et ce but est venu confirmer la tendance. "Je commence à trouver ma place sur le terrain et à mieux comprendre mes coéquipiers. Ça se voit sur le terrain." Reste à confirmer pour les Malinois qui ont enchaîné deux belles victoires contre le Standard et Eupen, mais qui auront un déplacement compliqué à négocier, vendredi prochain, à Genk.