Cristiano Ronaldo à nouveau dans le viseur d'un club de Premier League

Le Portugais pourrait bien faire ses valises d'Old Trafford et un nom sort déjà du lot pour l'accueillir.

Les semaines passent et les relations entre Manchester United et Cristiano Ronaldo ne semblent pas s'améliorer. Après un nouveau scandale lors du match face à Tottenham (CR7 a quitté le banc et le stade avant la fin du match), le divorce semble de plus en plus proche.

Si l'été dernier, beaucoup de rumeurs ont jailli dans tous les sens et un départ semblait plus qu'inévitable, Ronaldo était pourtant resté du côté d'Old Trafford. Cependant, une porte de sortie cet hiver semblerait se profiler.

Selon le Daily Mail, Chelsea, qui avait déjà fait savoir son intérêt pour CR7, semblerait à nouveau sur le coup. Todd Boehly, le nouveau patron américain du club, voudrait s'octroyer les services du Portugais dès le mercato de janvier.