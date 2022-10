Sulayman Marreh prêt à saisir sa chance : "C'était une nouvelle opportunité pour moi"

En l'absence de Julien De Sart et d'Elisha Owusu, Sulayman Marreh (26 ans) a fait son apparition au coup d'envoi contre Seraing, dimanche après-midi. Le milieu de terrain de 26 ans, qui n'a fait que cinq apparitions cette saison, a livré une performance remarquable.

Depuis que Sulayman Marreh a rejoint La Gantoise en provenance d'Eupen à l'été 2020, le Gambien n'a jamais réussi à devenir un titulaire indiscutable chez les Buffalos. Pour cela, il a aussi été trop souvent victime de blessures. "C'était une nouvelle opportunité pour moi", a expliqué Marreh. "Nous avons beaucoup de joueurs de qualité, surtout au milieu de terrain. Il faut donc être prêt à saisir sa chance."

"Bien sûr, c'est parfois frustrant de rester sur le banc Après tout, cela fait aussi partie du football professionnel. Dommage que j'aie été confronté à ça un peu trop souvent à Gand. Cette saison, je suis heureusement épargné par les blessures pour l'instant. L'année dernière, j'ai été absent pendant longtemps, ce qui a été une période très difficile, car vous voulez aider l'équipe. Dans cette situation, il faut être fort mentalement et continuer à travailler très dur pour être sûr de retrouver la forme le plus rapidement possible. Je n'abandonne jamais."

Au final, Marreh a pu savourer la victoire à domicile contre Seraing. "C'est une victoire très importante pour nous. Cela nous permet d'améliorer notre place au classement après tout. Nous savions à l'avance que ce serait un match difficile, mais après notre bonne entame de rencontre, ils ont égalisé sur penalty. Heureusement, après la mi-temps, nous avons quand même pu nous imposer à la fin."