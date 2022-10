Sergio Conceiçao avant Bruges-Porto : "Je veux encore remercier la Belgique"

Le FC Porto est arrivé à Bruges mardi avec beaucoup d'ambition pour le match de mercredi lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le FC Porto a hâte d'effacer la lourde défaite du match aller contre le Club de Bruges (0-4), désormais qualifié. Une victoire en Venise du Nord pourrait également qualifier Porto pour le deuxième tour. Si c'est le cas, l'Atlético de Madrid ne doit pas gagner au Bayer Leverkusen.

"Si nous jouons bien, je ne doute pas que nous obtiendrons un bon résultat demain", a déclaré Sergio Conceiçao en conférence de presse. "Nous allons prendre nos responsabilités et jouer pour gagner. Ce sera un match très intéressant, avec et sans le ballon. Nous jouons contre une équipe forte, l'une des rares équipes de la phase de groupe qui s'est déjà qualifiée pour le deuxième tour et la seule équipe qui n'a pas encore encaissé de but. Le Club de Bruges est une équipe avec une grande mentalité de gagnant. Nous devrons adapter notre jeu", a expliqué le T1 des Dragons.

Aucune excuse pour la formation lusitanienne et pas question d'évoquer la fatigue des joueurs. "Le calendrier est très chargé, mais nous sommes habitués à cela. Nous mettons de côté l'épuisement physique et mental pour le moment. Les joueurs sont conscients de ce qu'il faut faire pour être performant au plus haut niveau. C'est soit la victoire ou soit la victoire et nous voulons gagner demain", a lâché le technicien portugais avant de poursuivre. "Je veux encore remercier la Belgique", a lâché Conceiçao. "Le pays m'a accueilli en tant que joueur d'une manière fantastique. Et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur là-bas, en tant qu'assistant au Standard."

Pepe (blessé) et Joao Mario (suspendu) ne sont pas présents à Bruges. "Le reste de l'équipe est en forme", a expliqué Conceiçao. Son fils Rodrigo, qui était incertain, est également prêt à jouer.