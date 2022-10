Une première défaite de la saison pour le Real Madrid : "Gênant, mais pas grave" pour Carlo Ancelotti

Sur la pelouse de Leipzig, les Merengues ont bu la tasse pour la première fois de la saison.

Ils ont tenu jusqu'au 25 octobre : ce mardi soir, le Real Madrid a connu sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues sur la pelouse de Leipzig (3-2). Désormais, le Paris Saint-Germain demeure la seule équipe des cinq grands championnats européens à ne pas encore avoir connu la défaite cette saison. Une contre-performance qui n'affectera pas la suite de la compétition du Real, toujours leader de son groupe. Après la rencontre, Carlo Ancelotti s'est exprimé devant les caméras de Movistar.

"Je ne suis pas fâché, c'est une défaite, c'est gênant, mais ça ne fait pas si mal. Elle devait bien arriver un jour ou l'autre, on ne peut qu'aller de l'avant. Je ne peux pas critiquer mon équipe qui a fait les choses bien. On apprend plus des défaites que d'une série de dix victoires. D'habitude, on est costaud sur coup de pied arrêté, mais pas ce soir" commente le tacticien italien.