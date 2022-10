Europa League: la remontade de Fenerbahçe contre Rennes, le Betis et le PSV se qualifient

Statu quo en tête du Groupe B de l'Europa League après un match fou entre le Stade Rennais et Fenerbahçe.

L'équipe d'Arthur Theate, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, pensait pourtant avoir fait le plus dur avec un avantage de trois buts à la demi-heure, via un doublé de Gouiri et un but de Terrier, mais Fenerbahçe est revenu au score grâce à des buts de Valencia, Zajc et Mor.

Au classement, Michy Batshuayi, qui est monté à l'heure de jeu, et ses équipiers conservent la tête avec 11 points, comme le Stade Rennais. Les deux équipes sont assurées de conserver les deux premières places du groupe, mais se disputeront la première place à distance lors de la dernière journée.

Parmi les autres résultats de la première partie de soirée, on notera la victoire du PSV contre Arsenal avec des buts de Veerman et de Jong, Sambi Lokonga était titulaire avec les Gunners, Bakayoko est resté sur le banc du PSV qui, avec dix unités, est assuré de terminer au moins deuxième du groupe et de passer l'hiver.

Qualification également pour le Betis Séville, qui s'est imposé à Ludogorets par le plus petit écart (0-1, but de Nabil Fekir) et qui s'assure la première place du Groupe C et donc un ticket direct pour les huitièmes de finale.