Openda sort du banc, signe un triplé et offre la victoire à Lens

Le Diable Rouge retrouve des couleurs, et c'est Toulouse qui en fait les frais.

Ce vendredi, en lever de rideau de cette 13ᵉ journée de Ligue 1, Lens recevait Toulouse afin de se maintenant à la deuxième place du classement, derrière le PSG qui jouera face à Troyes. Lois Openda en sera l'homme du match, même s'il débute sur le banc.

Et c'est assis aux côtés de son entraîneur qu'il voit Fofana louper un penalty. Il monte cependant à la 56' minute et quatre minutes plus tard, il trouve l'ouverture pour son équipe. Dans les dernières minutes, il double la mise et assure donc les trois points pour les Nordistes (2-0). Mieux encore, dans les arrêts de jeu, il plante son troisième but du match en une demi-heure (3-0).

Au classement, Lens reste de ce fait à la deuxième place du classement, à deux points du PSG qui a donc un match de moins. Quelle superbe saison pour les Lensois.