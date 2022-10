Defour positive après sa première défaite : "Si vous pouvez jouer de cette manière sur le terrain du futur champion..."

Peut-être le futur champion national. C'est ainsi que Steven Defour a décrit l'équipe qui lui a infligé sa première défaite en tant qu'entraîneur principal de Malines.

Il y avait aussi des choses à se mettre sous la dent, car Malines n'a pas lâché à Genk. "Surtout dans la première période, j'ai vu un très bon football du KV Malines. L'ouverture du score rapide par Genk n'a pas entamé notre confiance. Nous avons toujours essayé de jouer au football et nous avons pu mettre quelques belles combinaisons. Quand vous jouez contre la meilleure équipe du moment, vous savez que vous devez mettre vos occasions au fond."

Peu après la mi-temps, le KaVé s'est durci. "Genk joue un football tellement offensif qu'à un moment donné, il commence à se créer des occasions. C'était le cas en deuxième mi-temps. L'inconvénient, c'est qu'à 11 contre 10, nous devons être un peu plus patients et avoir plus de pureté avec le ballon. Cette exclusion aurait dû être un tournant. Cela a changé la donne pour eux et pour nous aussi."

Sur la même longueur d'onde que Vrancken

En fin de compte, Malines a eu du mal à se procurer des occasions avec ses dix joueurs et il fallait encore faire attention à la défense. "Nous savons qu'ils sont rapides à l'avant et nous devions garder cela à l'esprit également." De temps en temps, il y avait une certaine communication avec son ancien T1, Wouter Vrancken. "Nous sommes sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses. Quand on voit certaines décisions arbitrales, on se remet parfois en question."

Alors quel sentiment l'entraîneur de Malines garde-t-il de ce match ? "Je suis partagé avec un double sentiment, mais plutôt satisfait de notre performance. Si vous pouvez jouer de cette manière sur le terrain du futur champion national, peut-être... Ma première défaite en tant qu'entraîneur principal ? J'ai dû perdre une fois. Quand je nous vois jouer au football comme ça, j'ai peu d'inquiétudes pour le reste de la saison."

Malede et Van Hecke

Defour a fait quelques choix notables, avec des places de titulaires pour Yonas Malede et Jannes Van Hecke. "Da Cruz était malade et ne pouvait pas jouer de toute façon. Yonas s'est très bien débrouillé et avait déjà bien rempli deux fois son rôle. Genk est fort sur le plan footballistique et je voulais leur opposer la même chose au milieu de terrain. Alors je pense que j'ai fait le bon choix avec Jannes".