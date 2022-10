Maarten Vandevoordt a été déterminant avec le KRC Genk : "En tant que gardien, vous êtes là pour ça"

Ce vendredi soir, Genk s'est imposé face à Malines. En outre des buts de Munoz, Paintsil et Arteaga, Maarten Vandevoordt a joué un grand rôle dans le succès des siens.

Ce vendredi soir, le KRC Genk a dû attendre avant de forcer la décision face au KV Mechelen. "Non, ce n'est pas un manque de concentration après la victoire contre l'Antwerp. Nous ne parvenions pas à concrétiser nos occasions, mais nous avons finalement pu le faire en fin de partie" commente Maarten Vandevoordt.

En outre des réalisations de Munoz, Arteaga et Paintsil, le gardien de 20 ans a été déterminant, notamment sur l'arrêt face à Walsh. "C'était important. En tant que gardien de but, vous êtes là pour ça. Je suis très heureux de cet arrêt. C'était un peu plus difficile en première mi-temps, mais on est bien sortis des vestiaires et on s'est bien battus, surtout à dix. A la pause, nous ne nous sommes pas dits qu'il fallait changer quelque chose. Nous avions juste besoin de concrétisation."