Lionel Messi vers un troisième club dans sa carrière ?

Lionel Messi pourrait faire l'objet d'un transfert monstre aux États-Unis. L'Inter Miami CF, le club de David Beckham, a de grands projets pour la star argentine du Paris Saint-Germain.

Messi est en pleine forme au PSG et va tenter d'aller chercher son premier titre mondial avec l'Argentine, mais il doit également faire face à un choix important dans les mois à venir. Son contrat expire et même si le PSG aimerait le prolonger et que le FC Barcelone espère des retrouvailles, rien n'est encore fait. L'Inter Miami FC s'invite pour la signature de Messi.

Les Américains travaillent à l'arrivée de Messi depuis des années et la confiance dans un accord s'accroît de jour en jour. Il est prévu pour 2023 : selon The Athletic, l'Inter Miami espère contracter l'Argentin de 35 ans "dans les prochains mois".

Jorge et José Mas, les deux frères copropriétaires de l'Inter Miami avec Beckham, mènent les négociations et ont déjà eu de "nombreuses réunions" avec le père Jorge Messi. Ce n'est pas un secret que Miami une option pour la famille. Le club existe depuis 2018 et participe à la Major League Soccer depuis 2020.