🎥 L'OM soutenu en masse par ses supporters avant le match décisif face à Tottenham

Les Marseillais seront poussés par plusieurs dizaines de milliers de fans ce soir au Vélodrome pour aller chercher la qualif' en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Soir de grand match européen pour les joueurs de l'OM. Derniers de leur groupe avec 6 points, les hommes d'Igor Tudor peuvent se qualifier pour le tour suivant en cas de victoire.

La ferveur des fans marseillais n'est plus à prouver. Comme le relaye RMC Sport, les supporters sont présents depuis plusieurs heures aux abords du Vélodrome. Au programme : nombreux fumigènes, tifos géants, et caravane de scooters pour accompagner le bus des joueurs jusqu'au stade. Des feux d'artifice ont été tirés hier soir devant l'hôtel où séjournent les joueurs et le staff de Tottenham. La couleur est annoncée !

đŸ”„ Les supporters marseillais sont déjà bouillants à trois heures du coup d'envoi d'OM-Tottenham !



