Belges et supporters de l'Angleterre, ils n'iront pas au Qatar : "Ce ne sera pas une fête du foot"

Les Saint Georges Brussels Lads sont un club de supporters de l'équipe nationale anglaise reconnu par la FA. Ils suivent l'équipe nationale anglaise aux 4 coins du monde et de l'Europe, mais n'iront pas au Qatar.

La Coupe du Monde 2022 au Qatar sera à coup sûr une compétition à part. Au-delà des polémiques qui entourent l'attribution de la compétition au petit émirati, le public occidental reste également sceptique au moment de faire ses bagages. En cause, des tarifs très élevés et de nombreuses zones d'ombre concernant les moeurs à respecter une fois sur place. Pour ces raisons, de nombreux clubs de supporters se heurtent désormais à une forme de tiédeur de la part de leurs affiliés.

C'est le cas des Saint Georges Brussels Lads. Bien que Belges, ces amoureux de football anglais sont un club de supporters officiel reconnu par la FA, qui va voir jouer la sélection anglaise autant que faire se peut...mais n'ira pas au Qatar. Amaury Loynes, vice-président du club, nous explique : "Dès que le calendrier a été révélé, nous avons pris des tickets pour les 8es de finale, en partant du principe que l'Angleterre en serait", commence-t-il. "Pour les gens ne pouvant pas s'absenter trop longtemps, c'est plus simple que d'aller en poules. Le prix du ticket, ça allait, c'était une centaine d'euros. Mais une fois que nous nous sommes renseignés pour le reste, nous avons déchanté".

Un budget largement dépassé

Très vite, en prenant en compte le prix du billet d'avion et les prix des hôtels, il est apparu que se rendre au Qatar serait hors de prix. "Je vais être transparent : j'avais personnellement un budget de 2000 euros, en comptant assez large. Et ça dépassait facilement ces tarifs", regrette Amaury. Anglais par son grand-père, qui était soldat lors de la Libération en 1945 et a rencontré sa grand-mère en Belgique, il a déjà été notamment au Japon pour la Coupe du Monde 2002. S'il n'a pas pu assister à l'édition 2018, il espérait bien aller au Qatar. Mais au-delà même des prix, les règles à respecter sur place sont trop strictes, précise-t-il.

Ce ne sera pas une ambiance de Coupe du Monde

"Nous n'allons pas forcément au stade pour boire de l'alcool, mais cela fait partie des festivités d'une Coupe du Monde. D'autant plus quand vous y allez avec des supporters anglais", reconnaît Amaury. "Là, je pense que l'ambiance sera un peu morte. Combien coûtera une bière ? Certains nous parlent de bars clandestins, mais dans ces pays, on n'a pas forcément envie de prendre ce genre de risques. Cela couplé aux tarifs pour se rendre sur place et y loger, ça va tenir éloignés beaucoup de supporters. Ce ne sera pas une ambiance de Coupe du Monde".

Amaury et ses amis du Saint Georges Brussels Lads vont donc se résigner, et tenter de revendre leurs tickets. "Mais la plate-forme pour revendre les tickets des 8es de finale n'ouvrira que bien plus tard, pendant les matchs de poules. Vu qu'aucun match n'est soldout et que le public boude la compétition, ce sera difficile de revendre", souffle notre interlocuteur. "Tant pis. Peu de monde chez nous était motivé quoi qu'il en soit. Nous remettrons ça à l'Euro 2024, d'abord en qualifications, où nous comptons bien suivre l'Angleterre. Puis, en 2026, aux USA, où ça promet d'être plus intéressant. En 1994, c'était une vraie fête du foot là-bas. Pas comme cette année".