Le médecin des Diables évoque Romelu Lukaku

Devra-t-on faire sans Romelu Lukaku à la Coupe du Monde 2022 ? Jusqu'à présent, ce n'est pas le scénario prévu, mais à trois semaines de la compétition, le buteur de l'Inter est à nouveau blessé.

Le pire trotte dans les têtes, y compris dans celle de Roberto Martinez qui a rappelé ce lundi que Lukaku était "irremplaçable". Contacté par Sporza, le médecin de l'Union Belge, Kristof Sas, a évoqué la situation de Romelu Lukaku. "C'est une rechute de sa blessure", confirme-t-il. "On ignore encore combien de temps il sera indisponible". L'attaquant de l'Inter Milan souffre des ischios-jambiers depuis le début de la saison.

Concernant la Coupe du Monde, Sas reconnaît : "Cette rechute est une mauvaise nouvelle pour tout le monde : le joueur, le club et les Diables. Mais on ne tire pas encore de trait sur le Mondial". La Belgique entame sa Coupe du Monde le 22 novembre face au Canada. S'il n'est que partiellement remis, Lukaku pourrait débuter sur le banc, mais on imagine mal Roberto Martinez ne pas reprendre son joueur, sauf cas de nécessité absolue...