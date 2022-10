Roberto Martinez évoque les pistes en cas d'absence de Lukaku à la Coupe du Monde

Romelu Lukaku a de nouveau rechuté, et à quelques semaines de la Coupe du Monde, c'est assez mauvais signe. Roberto Martinez le sait.

Romelu Lukaku n'a disputé que 5 matchs cette saison mais après plusieurs semaines d'absence, il avait fait son retour ce week-end, disputant 22 minutes face à la Sampdoria. Le physique du Diable, cependant, ne le lâche pas : Lukaku a subi une rechute, et à quelques semaines du Mondial, cela devient (très) inquiétant. Au point que Roberto Martinez, si positif de nature, évoque ouvertement dans le Nieuwsblad une éventuelle absence de son n°9 au Qatar.

"Il ne faut pas se leurrer : Romelu est irremplaçable. Chaque sélection a ses joueurs irremplaçables, regardez l'Argentine avec Messi, la Croatie avec Modric, Brozovic et Kovavic. L'Espagne et l'Allemagne aussi ont des joueurs comme ça", pointe le sélectionneur national. "Chez nous, c'est Courtois, De Bruyne et Lukaku. Vous ne pouvez pas les remplacer individuellement. Si Romelu n'est pas là, nous devrons jouer différemment, peut-être avec plusieurs attaquants". On espère bien sûr ne pas devoir en arriver là.