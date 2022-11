Nicolas Raskin prolongera-t-il au Standard ? Il répond !

Nicolas Raskin est en haut de l'affiche ces dernières semaines. Cité chez les Diables, il est le Rouche en forme, et tout Liège espère une prolongation de contrat.

Nicolas Raskin est dans la meilleure forme de sa jeune carrière. Le milieu de terrain du Standard de Liège semble enfin avoir trouvé la régularité qui lui faisait défaut et, à 21 ans, il est un cadre de son équipe. Mais Raskin arrive en fin de contrat en juin prochain et sans prolongation, un départ sera forcément à l'ordre du jour. Tous les supporters du Standard attendent donc une annonce, qui a des allures de faux suspens...à moins que.

Interrogé par la RTBF à ce sujet lors de son passage à La Tribune, Raskin a laissé la porte ouverte : "Les discussions avancent bien, elles ont toujours été constructives. Le club sait ce que j'attends", explique-t-il. "Il n'est pas question que de salaire mais aussi d'autres conditions classiques dans un contrat de footballeur". Par exemple, une garantie d'acceptation de la part du Standard en cas d'offre intéressante, peut-être. "Le club a pris son temps par le passé. J'avais signé mon premier contrat à 17 ans et on m'a laissé deux ans sans le renouveler alors que j'ai disputé 92 matchs, c'était un peu trop", regrette Raskin. "Maintenant, je me retrouve dans une situation que je n'ai pas souhaitée. Je fais le maximum pour trouver un compromis".

Autant dire qu'un départ n'est pas encore totalement à exclure. "Mais ça me ferait mal au coeur de quitter le Standard", assure Nicolas Raskin. "Mon rêve, c'est de jouer en Premier League, mais aussi d'être champion avec le Standard".