🎥 Ligue des champions : L'AC Milan et ses Belges cartonnent à domicile, Benfica écrase Haïfa et termine premier du groupe H devant le PSG

La phase de groupes de Ligue des Champions a officiellement pris fin ce mercredi soir après les 6 derniers matchs qui viennent de se terminer. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour les 8es de finale de la compétition.

AC Milan-Salzbourg 4-0

De Ketelaere (monté à la 78e) et Origi débutaient sur le banc. Opposés au Red Bull Salzbourg, les Milanais n'avaient pas le choix : il ne fallait pas perdre pour s'assurer la qualification. Les Italiens ont assuré une précieuse victoire (4-0) et ont pu compter sur l'inévitable Olivier Giroud. Le Français ouvrait le score dans cette rencontre avant d'offrir le second but à Krunic au retour des vestiaires puis de marquer le but du doublé ensuite. Avec 10 points, l'AC Milan valide sa qualification, mais termine second de son groupe.

Chelsea-Dinamo Zagreb 2-1

Les hommes de Graham Potter, qui ont lourdement chuté en championnat ce week-end, ont fait le job cette fois-ci. Malgré la rapide ouverture du score des Croates grâce à Petkovic, les Blues ont renversé la rencontre avec des buts de Sterling et Zakaria. Suffisant pour prendre trois points et terminer premier devant l'AC Milan qui a aussi gagné son match.

FC Copenhague-Borussia Dortmund 1-1

Match nul du côté du Danemark entre Copenhague et le Borussia Dortmund (1-1). Pour ce duel, Thomas Meunier, qui se remet de sa fracture de la pommette, était absent mais Thorgan Hazard était aligné. Le Belge a ouvert le score à la 23e minute de jeu. Bien servi par Passlack, le Belge n'a pas tremblé et a réalisé une reprise de volée parfaite.

Manchester City-FC Séville 3-1

Leader, Manchester City ne pouvait plus se faire rejoindre et était assuré de terminer premier devant le Borussia Dortmund. Troisième, Séville était également certains de jouer la Ligue Europa. Les Sévillans, opposés à un City remanié, ont tout de même été accrochés dans cette rencontre (1-1). Malgré l'ouverture du score de Rafa Mir, les hommes de Sampaoli ont concédé l'égalisation en seconde période. Le jeune Rico Lewis a égalisé avant que Alvarez et Mahrez ne permettent à Manchester City de finir par une victoire.

Monté au jeu à la 70e, Kevin De Bruyne n’a eu besoin que de 180 secondes pour se montrer décisif. Le temps pour lui de distribuer un caviar pour Alvarez.

Juventus-Paris Saint-Germain 1-2

Le PSG a profité d’un but et d’une passe décisive de Mbappé pour l’emporter dans la douleur en Italie (2-1). Mais ce résultat n'est pas suffisant puisque Benfica est passé devant à la 1ère place du groupe grâce à sa victoire contre le Maccabi Haïfa (1-6).

Sur sa première occasion, le club de la capitale ouvrait finalement le score sur une belle frappe de Mbappé (13e). Mais la Juve n’a pas lâché et Bonucci égalisait à quelques minutes de la pause en prolongeant une tête plongeante de Cuadrado (39e). Au retour des vestiaires, le Paris SG affichait le même visage et s’en remettait aux fulgurances de Mbappé pour se procurer quelques occasions. Et ça suffisait finalement… Car le champion du monde délivrait une superbe passe en profondeur à Nuno Mendes, tout juste entrer en jeu, pour permettre au PSG de reprendre l’avantage (70e).

Maccabi Haïfa-Benfica 1-6

Benfica a réalisé le coup parfait en prenant la première place du groupe H. Malgré l'égalisation rapide des Israéliens, les Portugais ont fini par faire la différence dans la rencontre pour s'imposer (6-1). Ramos, Musa, Rafa Silva et Grimaldo ont trouvé le chemin des filets. Avec la victoire du PSG (2-1), la formation portugaise devait terminer une différence de +5 sur ce match pour prendre la tête du groupe. Et dans une fin de match hallucinante, Benfica a inscrit 2 buts en 2 minutes et passe donc devant le PSG à la dernière seconde.