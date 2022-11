Silkeborg, première "finale" du mois de novembre pour Anderlecht

Anderlecht joue très gros dans les semaines à venir. Au-delà de la crise qui fait plus que couver, c'est tout simplement la saison du RSCA qui va se déterminer.

Ce jeudi, dans la petite ville méconnue de Silkeborg (20.000 habitants et un aéroport proche surtout utilisé pour se rendre à Legoland), le RSC Anderlecht joue son avenir européen. L'équation est simple : il faut gagner pour dépasser les Danois, et se qualifier pour les barrages de la Conference League (et non pas les 8es de finale). Pas de place pour le calcul, et c'est peut-être mieux comme ça.

Un échec serait une gifle. Lors du tirage, on savait que West Ham United serait intouchable, et les Hammers sont bien partis pour faire un 18/18. Pas de surprise. Mais face à un FCSB franchement inférieur, Anderlecht n'a pu prendre que 2/6, tandis que Silkeborg, profitant des consignes ubuesques de Gigi Becali, a roulé deux fois sur les Roumains. Il y a à dire sur la façon dont le "Steaua" a faussé la compétition. Mais cela n'enlève rien au fait que le RSCA pouvait mieux faire, à Bucarest et surtout à domicile face au FCSB.

Silkeborg, le Lierse, l'Antwerp et Genk

Le contexte fait que le RSCA sera peut-être bien l'outsider à Silkeborg. C'était probablement impensable en début de campagne, quand Anderlecht battait les Danois pour bien se lancer dans cette Conference League. Tout autre résultat qu'une victoire, et les Mauves ne passent pas l'hiver.

Et ce n'est là que la première des finales attendant Anderlecht d'ici à la Coupe du Monde 2022. Le déplacement au Lierse-Kempenzonen en Croky Cup ne doit pas être pris à la légère, et la Coupe est le dernier trophée auquel Wouter Vandenhaute peut encore rêver cette saison. Et les chocs face à deux des meilleures équipes du pays (à l'Antwerp et contre Genk) détermineront à la fois si Robin Veldman peut rêver à une confiance prolongée, et si le RSCA peut encore nourrir des ambitions en D1A. Si le mois de novembre se passe bien, tout le monde pourra regarder la Coupe du Monde l'esprit un peu plus léger...