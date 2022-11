Van Crombrugge se défend : "Une erreur ne fait pas de vous un mauvais gardien..."

Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, Hendrik Van Crombrugge était présent en conférence de presse à Silkeborg et s'est défendu.

Longtemps indiscutable et très apprécié du public, Hendrik Van Crombrugge vit une saison difficile. Moins impérial au pied comme dans les airs, il a coûte quelques buts à Anderlecht ces dernières semaines. Certains supporters appellent même désormais à ce que Bart Verbruggen reçoive sa chance, lui pour qui la direction a refusé un beau montant l'été dernier.

Contre Eupen, Van Crombrugge s'est troué, et il le reconnaît volontiers. "Je prends ce but pour moi, le ballon arrive, je crois que Hoedt va le toucher et j'anticipe une autre trajectoire. Mais bon, si les gens s'attendent à ce que je le prenne habituellement, c'est un compliment", pointe-t-il. Les critiques ? Il n'y prête pas forcément attention. "Je ne sais pas ce qu'on dit de moi et je n'y prête aucune attention. Ce qui m'importe, ce sont les évaluations internes. Et je suis également très critique envers moi-même", affirme le capitaine du RSCA. "Oui, nous devons faire mieux, mais chaque erreur du gardien se paie cash. C'est le job, il faut vivre avec ça. Je suis là depuis assez longtemps pour ne pas m'en faire. Puis, ce n'est pas parce que tu fais une erreur que tu deviens un mauvais gardien".

Une chose est sûre : Silkeborg aura noté que les Mauves prennent facilement des buts sur phase arrêtée. "C'est vrai, nous en prenons trop. Il faut trouver la solution à cela. Mais les observateurs pointeront toujours quelque chose de négatif à souligner", se résigne Hendrik Van Crombrugge. La solution : reprendre du poil de la bête...