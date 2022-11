Wesley Sneijder conseille à Alfred Schreuder d'utiliser davantage le fils de Sergio Conceicao

Monté au jeu à la 87e minute, le joueur de 19 ans a pris moins de 120 secondes pour inscrire son nom au marquoir.

Ce mardi, l'Ajax Amsterdam a confirmé sa troisième place sur la pelouse des Glasgow Rangers (1-3) et jouera donc l'Europa League après la Coupe du Monde. Monté au jeu à la 87e minute de jeu, Francisco Conceicao, le fils de l'ancien joueur du Standard de Liège et entraîneur du FC Porto Sergio Conceicao, a trouvé le chemin des filets moins de 120 secondes plus tard. "Il est magnifiquement servi par Tadic, qui lui offre peut-être le plus beau ballon du match. La finition est très belle également, ce qui offre un très joli but" souligne Wesley Sneijder sur RTL7.

Le jeune ailier droit, qui n'a pas encore été titulaire à la moindre reprise cette saison, compte pourtant deux buts et une passe décisive en dix montées au jeu. "Si j'étais Alfred Schreuder, je le ferais jouer davantage. Il est assez rapide, contrôle bien le ballon, et est doté d'une belle finition. Laissez ce garçon jouer un petit peu plus souvent" conclut l'ancien joueur de l'équipe nationale néerlandaise.