Coupe du Monde 2022 : la Tunisie veut déjouer les pronostics

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. La Tunisie, versée dans le groupe de la France, veut surprendre.

Adversaire de la Belgique à la Coupe du Monde 2018, la Tunisie n'était pas parvenue à sortir d'un groupe compliqué. En 2022, les Aigles de Carthage participeront à leur 6e Coupe du Monde et voudront enfin sortir des poules, ce qui n'est jamais arrivé dans leur histoire. Malheureusement pour eux, ils n'ont de nouveau pas été gâtés au tirage avec le champion du monde en titre, le Danemark (demi-finaliste du dernier Euro) et l'Australie.

Une qualif' tranquille, mais un nouveau coach

Dans la zone Afrique, la Tunisie n'avait pas affronté de grands noms, finissant première de sa poule devant la Guinée Equatoriale, la Zambie et la Mauritanie, ne perdant qu'un seul match. Les Aigles de Carthage ont ensuite disposé du Mali en barrages pour la Coupe du Monde 2022 (0-1 au Mali, 0-0 à domicile).

Cependant, Mondher Kebaier, qui dirigeait l'équipe depuis 2019, n'aura pas pu travailler dans la continuité et accompagner sa sélection à la Coupe du Monde 2022. La Tunisie a en effet été éliminée en quarts de finale de la CAN, et la fédération tunisienne a estimé préférable de se séparer de son entraîneur. Jalel Kadri qualifiera l'équipe via les barrages contre le Mali. Il n'a depuis perdu qu'un seul match : une rencontre de gala face au Brésil (5-1).

Kazri et Msakni, stars et vétérans

L'équipe nationale de Tunisie compte peu de grands noms. Youssef Msakni (32 ans), brièvement passé par Eupen, est le capitaine de l'équipe et présente de belles statistiques dans le championnat du Qatar, mais Wahbi Khazri (31 ans) est le seul élément offensif à s'être réellement imposé dans un grand championnat européen. Le milieu de terrain de Montpellier est une valeur sûre de Ligue 1 et de la Tunisie. Il avait notamment marqué en 2018 face à la Belgique et sa créativité offensive en fait un joueur à suivre. Derrière, le duo Dylan Bronn (Salernitana, ex-Gand) - Montassar Talbi (FC Lorient) a également de l'expérience européenne, en Ligue 1 et en Serie A.

Enfin les 8es ?

Avec des victoires convaincantes lors des matchs amicaux de juin contre le Chili (0-2) et le Japon (0-3), la Tunisie a prouvé pouvoir dominer des adversaires internationaux de calibre intéressant. À l'échelle africaine, l'équipe nationale de Tunisie est l'une des meilleures nations au ranking FIFA (30e). Et face à une France en crise et une Australie sur papier très faible, qui sait ce que les Aigles de Carthage peuvent réaliser ? Vous en verrez peu, cependant, parier sur une qualification pour le second tour. Mais ce n'est pas la surprise la plus impensable de la compétition !