Ligue des Champions: Le club de Bruges connait son adversaire le plus probable

Un professeur de mathématiques appliquées a calculé la probabilité de chaque match possible en huitième de finale de la Ligue des champions, en tenant compte du fait que deux équipes du même groupe ou du même pays ne peuvent pas s'affronter.

Il en ressort que le Club de Bruges, deuxième du groupe B, n'a que 10,79% de chances de retrouver Benfica. Ceci est principalement dû au fait que les grandes équipes comme Naples, le Bayern, Tottenham, Chelsea ou Manchester City ont plus de restrictions pour ce tirage. Le Real Madrid, quant à lui, ne doit éviter aucune équipe espagnole lors du tirage au sort. Il n'y a donc que 10,98% de chances qu'ils affrontent Bruges en huitièmes de finale.

L'adversaire le plus probable des Brugeois est le Bayern Munich (19,46%), suivi de près par Naples (17,11%). Mais le Bayern a 37,12 % de chances de rencontrer le Liverpool FC, qui n'a que quatre adversaires potentiels puisque Naples est tiré au sort dans son groupe et que Tottenham, Chelsea et Manchester City sont tous placés. Le Bayern est dans la même situation puisque les hommes de Nagelsmann ne peuvent pas affronter Dortmund, Leipzig, Francfort ou l'Inter, qui étaient dans leur groupe.

Here are the EXACT #draw #probabilities for the round of 16 of the #ChampionsLeague. Bayern-Liverpool most likely matchup; Porto-PSG and Benfica-Brugge least likely pic.twitter.com/V5yB2SmPhq