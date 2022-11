Meilleurs ennemis : Sergio Ramos souhaite bon vent à Gérard Piqué

Sergio Ramos et Gérard Piqué ont mené leur carrière au sommet au même moment, mais sous des couleurs différentes en club. En sélection, ils étaient une charnière référence pendant plus de 10 ans.

Les "meilleurs ennemis" étaient séparés depuis la signature de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, et les nombreux duels dantesques des années 2010 entre le FC Barcelone et le Real Madrid faisaient partie du passé. Ramos et Piqué étaient rivaux en club, mais amis en sélection, où ils ont remporté la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012 ensemble. Sans surprise, donc, Sergio Ramos a rendu hommage à son ancien équipier : "Je te le dis en andalou, Géri : retire-toi de la danse, crack ! Profite de la vie !".