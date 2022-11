Lynen toujours surpris par le parcours européen de l'Union : "Si vous m'aviez dit que nous pourrions jouer contre Barcelone..."

Le parcours européen de l'Union s'est déjà érigé comme la belle histoire de cette saison dans le football belge (sans oublier Bruges en Ligue des champions évidemment). L'USG aura-t-elle un gros morceau en huitièmes ?

La joie était présente sur les visages des joueurs de l'Union ces deux dernières semaines alors que la qualification en huitièmes de l'Europa League était assurée. Senne Lynen en profite à fond et est sûr que ce sera quand même une belle affiche en huitième de finale. "Est-ce que je rêve déjà de certains adversaires? Il n'est presque pas nécessaire de rêver, car ce sont tous des gros adversaires. Il y a de belles équipes."

Lynen a toujours du mal à croire ce qui lui arrive : "Si vous m'aviez dit il y a deux ans que nous pourrions jouer contre Barcelone en huitième de finale de l'Europa League, j'aurais ri".

Le grand défi est de mettre tout cela dans une certaine perspective et de continuer à bien faire sur d'autres fronts dans les mois à venir. "On oublie maintenant l'Europe pendant un moment et on se concentre sur le championnat et la Coupe."