Yari Verschaeren sur ses chances d'aller au Mondial : "Ce serait une expérience incroyable mais..."

Le joueur du Sporting d'Anderlecht se veut réaliste quant à ses chances d'être repris dans les 26 de Roberto Martinez.

Auteur d'un bon début de saison avec Anderlecht malgré les résultats collectifs, Yari Verschaeren a retrouvé encore plus de couleurs récemment dans le duo qu'il forme avec Lior Refaelov.

Alors qu'Anderlecht remonte doucement la pente, la trêve approche à grands pas. Cette année qui dit trêve, dit Coupe du monde. Le 10 novembre prochain, Roberto Martinez livrera les 26 noms des joueurs qui prendront la direction du Qatar.

Yari Verschaeren en fera-t-il partie ? S'il l'espère secrètement, l'Anderlechtois ne se fait pas d'illusions. "On peut toujours espérer une sélection. Ce serait évidemment une expérience incroyable de participer à la Coupe du monde. Mais, honnêtement, ce sera difficile d’être dans les 26 parce que, tant moi que l’équipe, on a connu un début de saison difficile. De plus, il y a beaucoup de concurrence à ma position", a-t-il commenté dans une interview accordée au Soir.