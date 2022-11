Liverpool continue sa remontée en battant Tottenham

Les Reds retrouvent des couleurs depuis la victoire contre Manchester City.

C'était le gros choc de Premier League de ce dimanche soir. Liverpol, en quête de points et de confiance dans cette compétition, se déplaçait à Tottenham qui a assuré sa qualification en Ligue des Champions en semaine du côté de l'Olympique de Marseille.

Et les hommes de Jürgen Klopp ont assez rapidement plié le match grâce à un seul homme : Mohammed Salah. L'Égyptien a inscrit un doublé, le premier but à la 11ᵉ, puis le second juste avant la pause (40ᵉ).

Après la pause, les Spurs tentent de revenir et réduisent la marque Par Harry Kane (70', 1-2). Plus rien ne sera marqué dans ce choc : Si Tottenham perd de précieux points dans la course à la Ligue des Champions, Liverpool remonte un peu au classement, mais reste tout de même à 15 points du leader, Arsenal.