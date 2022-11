Praet à l'assist en Carabao Cup, Kompany victorieux grâce à un doublé de Zaroury

La plupart des favoris ont évité le piège du 3e tour de Carabao Cup.

Leicester s'est imposé 3-0 ce soir, face à Newport County (League Two. Dennis Praet a délivré un assist sur le premier but des Foxes, inscrit par James Justin (44e). Faes était titulaire puis a été remplacé, Tielemans est monté à l'heure de jeu.

Burnley s'en est sorti face à Crawley Town. Les Clarets ont largement dominé la formation de League Two (3-1). Zaroury a marqué les deuxième et troisième buts des siens (79e et 90e).

On peut aussi noter la lourde défaite d'Everton. Sans Onana - pas dans le groupe - les Toffees se sont inclinés 4-1 face à Bournemouth.