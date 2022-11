Tim Matthys quitte déjà son poste au Sporting d'Anderlecht !

Arrivé en décembre 2021, Tim Matthys ne sera même pas resté un an à Anderlecht.

Tim Matthys avait rejoint la cellule scouting du RSCA en décembre 2021, en provenance de La Gantoise où il était directeur sportif et avait travaillé avec Peter Verbeke. Âgé de 38 ans, Matthys avait pris sa retraite en 2019 et intégrait alors la cellule scouting du KV Malines où il avait terminé sa carrière. La boucle est bouclée : moins d'un an après son arrivée, Tim Matthys quitte déjà Anderlecht et retournerait à Malines, cette fois en qualité de directeur sportif, nous apprend Het Laatste Nieuws. Rien d'officiel encore, mais l'ancien milieu de terrain du RAEC Mons serait en pole pour succéder à Tom Caluwé qui a rejoint Bruges.

En cas de départ de Matthys, c'est un coup de plus pour Peter Verbeke, qui vit des mois difficiles à Anderlecht, à deux mois d'un mercato qu'on attend agité.