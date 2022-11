Vincent Mannaert met la pression sur le Club : "Il faut que ça cesse"

Le Club de Bruges réussi son parcours en Europe, mais en championnat, c'est une autre musique.

Le Club de Bruges s'est incliné contre La Gantoise et a déjà perdu plusieurs fois des points après un match européen en milieu de semaine. Vincent Mannaert ne panique pas, mais met son équipe sous pression.

Le Club de Bruges veut effacer la défaite contre La Gantoise avec la Coupe de Belgique. "Patro Eisden et L'Antwerp sont deux finales pour nous. Nous savons ce qu'il faut faire. Et après la trêve hivernale, nous allons devoir limiter cette perte de points après les matches européens de milieu de semaine. Il faut que ça cesse, parce que sinon, contrairement à la saison dernière, où nous avions douze points de retard au Nouvel An, nous ne pourrons pas combler cet écart", a déclaré Mannaert dans Het Nieuwsblad.

Le Club de Bruges est déjà à 11 points du leader, le KRC Genk. À la même époque la saison dernière, il n'était qu'à quatre points de l'Union SG.