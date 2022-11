Didier Lamkel Zé ne jouera plus avec Courtrai

C'est la fin de l'histoire entre le turbulent attaquant et le KV Courtrai. Et honnêtement, il l'aura un peu cherché.

Mis à l'écart la semaine dernière suite à ses déclarations (il avait déclaré "valoir mieux" que Courtrai et partir "dès janvier" à Ferencvaros), Didier Lamkel Zé n'avait pas été retenu par Adnan Custovic pour le match contre Ostende.

Le Camerounais n'est pas non plus repris pour le match de jeudi soir en Coupe de Belgique face au RWDM (20h30) et ne jouera pas non plus le week-end prochain face à La Gantoise.

Comme le relayent les journaux flamands Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad, le coach de Courtrai, Adnan Custovic, a déclaré que Lamkel Zé ne jouera plus avec les Kerels cette saison. Custovic a cependant assuré que cette décision n'était pas due aux déclarations de son joueur sur les ondes de la RTBF, mais bien à des problèmes disciplinaires.