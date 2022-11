L'Inter Miami répond à la rumeur Lionel Messi

En fin de contrat en juin 2023, la Pulga se retrouve annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de l'Inter Miami.

Face à la presse, le directeur de la franchise de de l'Inter Miami Chris Henderson a répondu à la rumeur concernant Lionel Messi (35 ans, 12 matchs et 7 buts en L1 cette saison). "C'est génial d'être associé avec des joueurs incroyables. Je ne veux pas faire des commentaires sur un joueur qui n'est pas dans notre effectif par rapport à des rumeurs, mais il est l'un des plus grands joueurs à avoir joué à ce jeu. Messi dans n'importe quelle équipe du monde va changer cette équipe. Je ne veux pas spéculer et parler de lui dans notre équipe, mais il change tout", a avoué le dirigeant de la formation floridienne.

Pour rappel, Messi devrait prendre une décision sur son avenir après la Coupe du monde 2022.