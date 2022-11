Rob Schoofs, l'homme (du match) qui a stoppé le départ enthousiaste de l'adversaire avec son but d'ouverture et ses qualités de leader.

Si le KV Mechelen n'a pas eu trop de problèmes avec son adversaire en coupe, Rob Schoofs a été l'homme qui y a contribué et qui a fait avancer l'équipe.

Le KV Mechelen a peut-être remporté une victoire en douceur à Lokeren-Temse, mais cela ne semblait pas devoir se passer sans accroc dans les premières minutes. Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe amateur a pris un départ particulièrement enthousiaste. Dans un premier temps, Lokeren-Temse a également attrapé tout les seconds ballons. Eh bien, cela n'a duré que cinq bonnes minutes, car avant tout, Rob Schoofs s'est impliqué.

Vision et capacité à jouer au football

Le milieu de terrain possède les qualités footballistiques et la vision nécessaires pour aider son équipe. Il a été très assidu et a beaucoup récuperé de ballon en première mi-temps. Il a également fait preuve du cran nécessaire, parfois accompagné d'une réaction décevante envers l'arbitre lorsqu'une faute sur lui n'était pas sifflée. Un tir à côté était le premier avertissement pour Lokeren-Temse. Plus tard, il a fait le 0-1.

Le reste appartient à l'histoire : Malinwa a eu une soirée de coupe facile qui aurait pu être beaucoup plus difficile sans la contribution de Schoofs - notre homme du match. Le gardien de but Yannick Thoelen n'a pas été surpris par l'impact de son coéquipier.

Plaque tournante

"Rob Schoofs est notre pivot. Notre capitaine aussi. C'est définitivement quelqu'un en or pour nous". Thoelen sait combien Schoofs est important pour KVM. "Il a pris les devants comme un capitaine doit le faire. Nous ne pouvons que nous en réjouir."