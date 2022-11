Ancelotti après la raté de Modric avec le Real : "Heureusement que la liste de la Croatie est tombée"

Le Real Madrid s'est imposé face à Cadix ce jeudi soir en Liga (2-1). Un match qui était tendu jusqu'au bout pour les Madrilènes mais qui auraient pu être bien plus facile si Modric n'avait pas manqué un tir devant le but vide à 10 minutes du terme.

En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a montré tout son piquant tout en rigolant de la situation quand on lui a demandé quel avait été son discours envers Modric après le raté :

"Rien, il le sait. Il s'est un peu perdu. Je lui ai dit qu'heureusement que la liste de la Croatie est tombée et qu'il n'aura pas de problèmes", a-t-il lancé en rigolant.

We're not used to seeing Modric miss those... 😮 pic.twitter.com/pd3nNht57Y