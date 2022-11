Loïs Openda réagit à sa sélection pour le Mondial : "Un rêve de gosse"

Le néo-Diable Rouge fera partie de l'équipe qui se rendra au Qatar dans les prochains jours.

26 joueurs ont été appelés ce jeudi midi par Roberto Martinez pour se rendre à la Coupe du monde au Qatar. 26 Diables Rouges parmi lesquels un certain Loïs Openda.

Le jeune attaquant de Lens sera donc le renfort de Romelu Lukaku avec Michy Batshuayi. Au micro de la RTBF, Openda s'est dit "heureux de faire partie des 26"

."Je suis soulagé et très heureux. C’est un rêve de gosse ! On regardait les Coupes du monde avec mon frère. Maintenant y participer en 2022 avec l’équipe que la Belgique a… c’est vraiment un rêve qui devient réalité.

"Je dois me donner à fond pour rendre fière la Belgique. J’ai reçu un message de ma maman qui était fière, de mon frère qui a failli faire un malaise. Avec mon frère on pensait beaucoup à ça. On jouait aux jeux vidéo, on regardait le Mondial à la TV. Une Coupe du monde, c’est quelque chose dont tout le monde rêve"