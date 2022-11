Coupe du monde : Son Heung-min repris mais incertain

Le Sud-Coréen a été repris dans la liste des 26 mais sa participation n'a pas encore été confirmée à cause de sa fracture orbitaire.

La Coupe du monde de Son Heung-min est-elle déjà terminée avant même d'avoir commencé ? La question est sur la table puisque malgré sa sélection dans les 26 de la Corée du Sud, sa participation est remise en question.

En effet, le joueur de Tottenham est victime d'une fracture orbitaire et a été opéré la semaine dernière. A l'heure actuelle, aucune date précise n'est connue pour son retour aux entraînements.

L'entraîneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento veut jouer la carte de la patience : "Nous devons attendre, nous devons analyser son état au jour le jour. Nous avons le temps de décider. Le plus important (c’est qu’)il récupère aussi bien que possible, il se sent à l’aise et ensuite nous prendrons la décision finale".