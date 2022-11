🎥 Un joueur d'Everton donne son maillot à un supporter...qui le refuse

Everton a piteusement clôturé sa première partie de saison par une défaite à Bournemouth (3-0). Les Toffees ont perdu 5 fois en Premier League depuis le mois d'octobre et sont 17e du classement. En Carabao Cup, ce n'est pas mieux, puisqu'Everton a été éliminé de la compétition cette semaine, sur le score de 4-1 face à...Bournemouth.

Lorsque les joueurs d'Everton sont allés saluer leurs supporters qui avaient fait le déplacement ce samedi, Alex Iwobi a cru bien faire en donnant son maillot à un fan. Mais celui-ci était visiblement remonté. Il a en effet refusé la vareuse et l'a rejetée en direction du terrain. Rude !

Everton fans Vs Iwobi ūüė≥ threw his shirt back at him #Afcb #BOUEVE #Everton #PL #PremierLeague #Iwobi pic.twitter.com/jBPiaGpOXe